Laufsteg-Engel und Dreifach-Mama: Spannende Fakten über Miranda Kerr

Kommt mit der Neuen ihres Ex-Mannes bestens aus

Im Juni 2022 hatte Kerr in einem Interview offen über ihr Verhältnis zu Sängerin Katy Perry und das gemeinsame Leben als Patchwork-Familie gesprochen. «Ich verehre Katy und bin dankbar, dass Orlando jemanden gefunden hat, mit dem er glücklich ist», sagte das australische Model dem «LVR Magazine». Flynn habe nun «vier glückliche Eltern, die miteinander auskommen», fügte Kerr hinzu. Anfang dieses Jahres zeigen sich die beiden Schönheiten Arm in Arm auf dem roten Teppich in Los Angeles.