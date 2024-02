Laufsteg-Jobs und Cover-Shooting: Claudia Schiffer im Rampenlicht

Seither hat sich aber viel getan. Zu den grössten Veränderungen zählt Schiffer die Vielfalt: «Die Branche hat sich diversifiziert», sagt sie und konkretisiert die Bereiche: «Alter, Sexualität, Körpertyp, Hautfarbe und so weiter. Das ist ein unglaublich positiver Wandel, der ein viel breiteres und gesünderes Spektrum an Repräsentation und Bildung ermöglicht.» Heute arbeiteten Models «bis in ihre Vierziger und weit darüber hinaus», weiss die 53–Jährige. Das kreiert «ein viel runderes Bild des Frauseins und eine Vision von Schönheit in jedem Alter», so Schiffer.