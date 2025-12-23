Laufzeit enthüllt: So lange dauert das Finale von «Stranger Things»

Am 26. Dezember 2025 läutet Netflix den Abschluss der fünften und letzten Staffel von «Stranger Things» ein. Am zweiten Weihnachtsfeiertag stellt der Streamingdienst zunächst die Folgen fünf bis sieben live. Am 1. Januar gibt es dann die achte und allerletzte Episode. Diese Termine sind schon länger bekannt, nun steht auch die Länge der jeweiligen Teile fest. Ross Duffer (41), der gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Matt die Kultserie schuf, gab ihre Laufzeit via Instagram bekannt.