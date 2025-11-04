Laura Dahlmeier: Neues Buch mit einem ihrer letzten Interviews

«Ich gehe wieder, und ich gehe allein»

Dieser Wille Dahlmeiers zeigte sich offenbar auch beim Bergsteigen. Im Herbst 2024 sei sie «innerhalb von drei Tagen auf den 6.814 Meter hohen Ama Dablam geklettert und habe dabei, ohne dass es beabsichtigt war, einen Weltrekord aufgestellt», heisst es in einem weiteren Auszug. Weil noch Zeit gewesen sei, habe sie nach nur zweitägiger Pause damals entschieden: «Ich gehe wieder, und ich gehe allein.» Nach Fragen, ob sie sich dies zutraue, habe sie – wie schon bei der WM gegen den Rat von Arzt und Trainer – erklärt: «‹Ja, ich traue mir das zu.› Es war dieses Gefühl, das ich 2017 bei der WM erstmals so intensiv und seitdem immer wieder erleben durfte.»