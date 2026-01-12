Laura Dahm: «Gefühlschaos» zur letzten «Prominent»-Ausgabe

Am Sonntagabend lief die letzte Ausgabe von «Prominent». RTL stellte die VOX–Sendung ein. Moderatorin Laura Dahm (39) zeigte sich zum Abschied noch einmal sehr emotional.
Sie steht vor einem Neuanfang mit 40
In ihrer Instagram–Story zeigte sie sich mit Tränen in den Augen in der Maske. Sie habe in dieser Woche ein «Gefühlschaos» erlebt und zeigte dazu mit der Hand eine Tal– und Bergfahrt. Am Mittwoch hatte der Kölner Privatsender umfangreiche Umstrukturierungen bekannt gegeben. Mehrere Sendungen sind davon betroffen. Nachdem sich bereits am Samstag das TV–Magazin «Gala» verabschieden musste, war am Sonntag nun auch «Prominent» nach rund 20 Jahren dran. Dahm hatte die Sendung seit 2018 moderiert. Sie habe sich gerade vorab das Best–of angeschaut, erklärte sie ihre Emotionalität. Das sei vor der Maske vielleicht nicht die beste Idee gewesen, betonte sie mit Blick auf ihre wässerigen Augen.
Bereits nach Bekanntgabe des «Prominent»–Aus hatte sie sich mit Tränen gezeigt und berichtet, dass sie auch als Redakteurin hinter der Kamera vom Stellenabbau betroffen sei: «Sprich: Ich habe keinen Job mehr.» Sie werde jedoch weiter beim Radiosender 1 Live «Die junge Nacht» moderieren. Ansonsten wolle sich jetzt erst einmal auf ihr Privatleben und sich selbst fokussieren. Am 23. Januar feiert sie ihren 40. Geburtstag.
Ein gemeinsames «Danke und tschüss»
«Es wird schön heute Abend, aber es wird auch emotional», betonte Laura Dahm noch vor der letzten Sendung. Ganz am Schluss der Ausgabe überreichte ihr das Team dann einen Blumenstrauss. Die Moderatorin bedankte sich bei den Kolleginnen und Kollegen sowie den Zuschauern und musste dabei sichtlich wieder gegen die Tränen ankämpfen. «Ich werde das alles hier niemals vergessen. Ich durfte meinen grossen Traum leben und habe es geliebt, im Studio zu stehen.» Alle gemeinsam sagten dann: «Danke und tschüss.»
Auch die früheren Moderatorinnen Nova Meierhenrich (52) und Amira Aly (33) meldeten sich noch einmal zu Wort. Zu einem Abschiedsclip auf Instagram schrieb Meierhenrich: «Es war eine so schöne Zeit mit euch!» Amira Aly betonte: «Ein Kapitel geht zu Ende und dieses Video stimmt mich sehr traurig. Ich wünsche allen nur das Beste, denn ich habe selten so viel Liebe am Set erlebt.»