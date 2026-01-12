Laura Dahm: «Gefühlschaos» zur letzten «Prominent»-Ausgabe

Sie steht vor einem Neuanfang mit 40

In ihrer Instagram–Story zeigte sie sich mit Tränen in den Augen in der Maske. Sie habe in dieser Woche ein «Gefühlschaos» erlebt und zeigte dazu mit der Hand eine Tal– und Bergfahrt. Am Mittwoch hatte der Kölner Privatsender umfangreiche Umstrukturierungen bekannt gegeben. Mehrere Sendungen sind davon betroffen. Nachdem sich bereits am Samstag das TV–Magazin «Gala» verabschieden musste, war am Sonntag nun auch «Prominent» nach rund 20 Jahren dran. Dahm hatte die Sendung seit 2018 moderiert. Sie habe sich gerade vorab das Best–of angeschaut, erklärte sie ihre Emotionalität. Das sei vor der Maske vielleicht nicht die beste Idee gewesen, betonte sie mit Blick auf ihre wässerigen Augen.