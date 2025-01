Laura Dern erinnert mit rührendem Posting an David Lnychs Geburtstag

Das Duo kam 1990 für «Wild Heart» wieder zusammen, in dem Dern neben Nicolas Cage (61) eine Hauptrolle spielte. Im selben Jahr spielten sie und Cage auch die Hauptrollen in «Industrial Symphony No. 1» , einer avantgardistischen Konzertaufführung. Sie trat 2006 zudem in Lynchs experimentellem Spielfilm «Inland Empire» und seiner Wiederaufnahme der Erfolgsserie «Twin Peaks» im Jahr 2017 auf .