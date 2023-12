Laura Lynch: Dixie-Chicks-Gründungsmitglied nach Autounfall gestorben

«Strahlendes Licht»

Die mit mehreren Grammys ausgezeichnete Country–Band The Chicks, wie Dixie Chicks heute heisst, veröffentlichte ein Statement bei Instagram: «Wir sind schockiert und traurig über den Tod von Laura Lynch, einem Gründungsmitglied von The Chicks. Die Zeit, die wir mit ihr verbracht haben, um gemeinsam zu musizieren, zu lachen und zu reisen, hat einen besonderen Platz in unseren Herzen.» Sie sei massgeblich am frühen Erfolg der Band beteiligt gewesen und ihre unbestreitbaren Talente hätten dazu beigetragen, «dass wir nicht nur an Strassenecken auftraten, sondern auf Bühnen in ganz Texas und im Mittleren Westen». Lynch sei ein strahlendes Licht gewesen, «ihre ansteckende Energie und ihr Humor gaben der Band in ihren frühen Tagen ihren Glanz».