Laura Maria Rypa: Beziehung mit Pietro Lombardi «auf einem guten Weg»

Diese Wogen scheinen inzwischen komplett geglättet zu sein. Sowohl Lombardi als auch Rypa kündigten auf Instagram an, dass 2025 beruflich viel bei ihnen passieren werde. Zudem stehe die Taufe von Sohn Amelio an sowie «Urlaube mit den Kids», erzählte Rypa ebenfalls in ihrer aktuellen Instagram–Story. Die Hochzeit der beiden scheint jedoch für 2025 nicht geplant zu sein.