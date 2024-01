Laura Maria Rypa findet ihre zweite Schwangerschaft « viel angenehmer»

Der einstige «DSDS»–Sieger Pietro Lombardi musste mit Leano bereits um sein zweites Kind bangen. Denn auch bei seinem ersten Sohn Alessio (8), den er mit seiner Ex–Frau Sarah Engels (31) hat, verlief der Start ins Leben dramatisch: Er kam mit einem Herzfehler leblos zur Welt. In «Die Pietro–Lombardi–Story» auf RTL schilderte er 2019: «Keiner wusste, was ist. Ich bin mit ihm in diesen Reanimations–Raum und ich wusste nicht, was passiert. Da war ein anderes kleines Kind, komplett blau. Fünf, sechs Ärzte haben ihn wiederbelebt. Ich habe gefragt, ‹Was machen Sie mit meinem Kind?› Ich war wie in Trance».