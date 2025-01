Laura Maria Rypa teilt ehrliche Worte über ihr Leben als Mutter

«Ich frage mich, wo ich geblieben bin»

Das Video, in dem Szenen aus ihrem alltäglichen Leben als Influencerin und Mutter zu sehen sind, ist mit einem Voice–over unterlegt. «Ich will ehrlich mit euch sein: So sehr ich das Mama–sein liebe, so gibt es auch diese anderen Momente. Momente, in denen ich mich frage, wo bin ich geblieben? Die Frau, die ich vor den Kindern war», sagt Rypa. Mutter zu sein, sei «die grösste Liebe, aber auch die grösste Herausforderung». Zweifel seien okay, niemand sei mit diesen Gefühlen allein.