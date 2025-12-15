Laura Maria Rypa wird 30: Pietro Lombardi gratuliert mit süssem Video

Seit August sind Pietro Lombardi (33) und Laura Maria Rypa (30) offiziell kein Paar mehr. Dennoch gratulierte der frühere «DSDS»–Sieger seiner Ex–Verlobten zu ihrem runden Geburtstag am 15. Dezember öffentlich – und überraschend emotional.
«Danke, dass du die beste Mutter für unsere Kinder bist»
«Ich wünsche dir alles Gute zu deinem Geburtstag», schrieb der Sänger in seiner Instagram–Story. Dazu richtete er liebevolle Worte an Rypa, mit der er zwei kleine Söhne hat: «Danke, dass du die beste Mutter für unsere Kinder bist. Feier schön und gib den Jungs einen Kuss von Papa.» Begleitet wurde die Botschaft von einem Video, das seine frühere Partnerin lachend in einem Restaurant am Wasser zeigt – untermalt mit dem Song «Blessings» von Angel.
Erst kürzlich hatte Lombardi betont, dass er nichts gegen einen neuen Mann an Rypas Seite hätte. «Nein, würde mich nicht stören. Warum auch? Wenn die Person ihr guttut – super!» Die nun 30–Jährige gilt jedoch als Single. Am Wochenende erklärte sie in einer Instagram–Fragerunde, dass es ihr momentan gut gehe. «Ich habe endlich den Frieden gefunden, den mein Herz schon lange gesucht hat.»
Laura Maria Rypa musste Trapez–Auftritt absagen
Auch ihre Weihnachtspläne verriet sie. Sie werde mit ihren Eltern, Geschwistern, Schwägerinnen und den Kindern feiern. Womöglich steht im neuen Lebensjahr auch ein neues berufliches Projekt an. Denn Rypa offenbarte zudem, dass sie «echt Lust» auf einen eigenen Podcast habe. «Aber ich finde, es gibt mittlerweile so viele Podcasts, deshalb bin ich mir etwas unsicher.»
Zu ihrem 30. Ehrentag wollte sie eigentlich mit einem besonderen Auftritt aufwarten und am Trapez im Circus Rondel über die Manege schweben. Doch kurz vor dem Termin verletzte sie sich und musste absagen.
Sie waren seit 2022 verlobt
Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa waren seit 2020 mit einigen Unterbrechungen zusammen und seit 2022 verlobt. Im Januar 2023 und im August 2024 kamen ihre Söhne Leano und Amelio zur Welt. Ein Jahr nach der Geburt des jüngsten Kindes gab Rypa die Trennung bekannt. Aus seiner Ehe mit Sängerin Sarah Engels (33) hat Lombardi noch einen weiteren Sohn. Für den Sänger sind seine drei Kinder das Wichtigste, wie er immer wieder betont. Gerade bezeichnete er bei der Geburtstagsparty von Kumpel Stefano Zarrella (35) als seinen grössten Erfolg in diesem Jahr, dass er ein guter Vater gewesen sei.