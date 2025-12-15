Laura Maria Rypa wird 30: Pietro Lombardi gratuliert mit süssem Video

Sie waren seit 2022 verlobt

Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa waren seit 2020 mit einigen Unterbrechungen zusammen und seit 2022 verlobt. Im Januar 2023 und im August 2024 kamen ihre Söhne Leano und Amelio zur Welt. Ein Jahr nach der Geburt des jüngsten Kindes gab Rypa die Trennung bekannt. Aus seiner Ehe mit Sängerin Sarah Engels (33) hat Lombardi noch einen weiteren Sohn. Für den Sänger sind seine drei Kinder das Wichtigste, wie er immer wieder betont. Gerade bezeichnete er bei der Geburtstagsparty von Kumpel Stefano Zarrella (35) als seinen grössten Erfolg in diesem Jahr, dass er ein guter Vater gewesen sei.