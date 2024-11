Laura Prepon und Ben Foster lassen sich nach sechs Jahren Ehe scheiden

Von Freundschaft zur Ehe

Prepon und Foster waren lange befreundet, bevor sie im Juli 2016 ein Paar wurden. Nur wenige Monate später, im Oktober 2016, verlobten sie sich. Im Sommer 2017 kam ihre gemeinsame Tochter Ella zur Welt. Die Hochzeit folgte im Juni 2018. Die Darstellerin, die mit der Sitcom «Die wilden Siebziger» bekannt wurde und mit der Netflix–Serie «Orange Is the New Black» grosse Erfolge feierte, teilte damals ein Schwarz–Weiss–Foto der Zeremonie auf Instagram. 2020 wurde ihr zweites Kind geboren, ein Sohn.