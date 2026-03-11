Laura und Jörg Wontorra drehen gemeinsame WM-Doku

Unterwegs treffen die beiden verschiedene Gesprächspartner: Auch Jürgen Klinsmann (61), der als Trainer sowohl die deutsche als auch die US–amerikanische Nationalmannschaft betreut hat, gehört dazu. Ausserdem sind Besuche bei Fussball–Weltmeister Thomas Müller (36), der inzwischen für die Vancouver Whitecaps in der MLS spielt, und Eishockey–Superstar Leon Draisaitl (30) von den Edmonton Oilers geplant.