Laura und Jörg Wontorra drehen gemeinsame WM-Doku

Sie ist eine der beliebtesten Moderatorinnen Deutschlands, er eine absolute Sportreporter–Legende: Für MagentaTV gehen Laura Wontorra (37) und ihr Vater Jörg Wontorra (77) gemeinsam auf Reisen. Die vierteilige Doku–Serie «Wontorras World Cup – Vater. Tochter. WM.» führt die beiden durch die WM–Länder USA, Kanada und Mexiko. Die Dreharbeiten laufen bereits, die erste Folge ist ab dem 14. Mai abrufbar.
Dass nun beide gemeinsam durch die Gastgeberländer reisen, beschreibt Arnim Butzen, TV–Chef der Telekom, als «Wontorra–Doppelpack»: «Sie bildet mit ihrem Vater Jörg ein ebenso hochkarätiges wie erfahrenes Sportjournalisten–Duo. Ich bin schon sehr gespannt, welche Eindrücke sie uns aus den drei Gastgeberländern mitbringen werden.»
Klinsmann, Müller, Draisaitl
Gedreht wird laut Senderangaben in Houston, Dallas, Los Angeles, Charlotte und Winston–Salem sowie in Mexiko–Stadt, Querétaro und Vancouver. Neben dem aktuellen Fussballgeschehen in den jeweiligen Regionen beleuchtet die Serie auch historische WM–Momente – angereichert durch TV–Archivmaterial sowie private Fotos und Homevideos der Familie Wontorra.
Unterwegs treffen die beiden verschiedene Gesprächspartner: Auch Jürgen Klinsmann (61), der als Trainer sowohl die deutsche als auch die US–amerikanische Nationalmannschaft betreut hat, gehört dazu. Ausserdem sind Besuche bei Fussball–Weltmeister Thomas Müller (36), der inzwischen für die Vancouver Whitecaps in der MLS spielt, und Eishockey–Superstar Leon Draisaitl (30) von den Edmonton Oilers geplant.
Während der WM selbst wird Laura Wontorra als Moderatorin aus dem MagentaTV–Studio in New York City sowie von den Top–Spielen direkt aus den jeweiligen Stadien berichten. MagentaTV überträgt als einziger deutscher Anbieter alle 104 Partien live, 44 davon exklusiv. Die WM mit 48 Nationen beginnt am 11. Juni 2026.