Laura Wontorra feiert Jubiläum bei «Grill den Henssler»

Ausserdem feiert Moderatorin und Podcasterin Laura Larsson (36) ihre Kochshow–Premiere. Nervosität ist ihr dabei kaum zu verdenken – für sie ist es der erste Auftritt in diesem Format. Als erfahrene Unterhalterin steht ihr Show–Legende Marijke Amado (72) gegenüber, die der Sendung bereits seit Jahren verbunden ist und diesmal das Dessert bestreitet. Für Abwechslung in der Jury sorgt Bruce Darnell (68), der als Gast–Juror für Jana Ina Zarrella (49) einspringt. Joachim Llambi (61) und Alexander Herrmann (54) komplettieren das Gremium.