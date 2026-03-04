Laura Wontorra feiert Jubiläum bei «Grill den Henssler»

Seit mehr als fünf Jahren steht Laura Wontorra (37) an der Seite von TV–Koch Steffen Henssler (53) vor der Kamera. Am 8. März moderiert sie zum 100. Mal «Grill den Henssler» (20:15 Uhr auf VOX). Für das runde Jubiläum hat sich Henssler eine besondere Überraschung überlegt.
Ein liebevoll geschmückter Jubiläumswagen wird für Wontorra ins Studio gerollt, beladen mit ihren persönlichen kulinarischen Favoriten: Prosecco, Bier, Eierlikör und süssen Leckereien. «Wir lassen dich natürlich hochleben! Du hast heute immer deinen Wagen mit all deinen Grundnahrungsmitteln dabei – das ist ja quasi deine Ernährungspyramide», witzelt Henssler laut Vorabmeldung. Wontorra reagiert auf ihr Geschenk gerührt: «Danke, das ist überragend!»
Ausserdem erinnert sich die Moderatorin an den Anfang der Erfolgsgeschichte «Grill den Henssler». «Als ich das Angebot bekommen habe, die Sendung zu moderieren, musste ich erstmal zum Rapport nach Hamburg antreten. Du hast dich dann vergewissert, ob ich auch die richtige Type für deine Sendung bin», so Wontorra zu Henssler.
Ungewohntes Duell in der Jubiläumsfolge
Neben der Jubiläumsfeier hält die Sendung noch eine weitere Besonderheit bereit. Comedian Tony Bauer (30) fordert diesmal nicht Henssler zum Kochduell, sondern dessen Zivildienstleistenden Howan – was den eigentlichen Chef–Koch in die ungewohnte Rolle des Koch–Coaches drängt. Statt selbst am Herd zu stehen, gibt Henssler diesmal die Anweisungen. Wie gut das funktioniert, wird die Jury entscheiden müssen.
Ausserdem feiert Moderatorin und Podcasterin Laura Larsson (36) ihre Kochshow–Premiere. Nervosität ist ihr dabei kaum zu verdenken – für sie ist es der erste Auftritt in diesem Format. Als erfahrene Unterhalterin steht ihr Show–Legende Marijke Amado (72) gegenüber, die der Sendung bereits seit Jahren verbunden ist und diesmal das Dessert bestreitet. Für Abwechslung in der Jury sorgt Bruce Darnell (68), der als Gast–Juror für Jana Ina Zarrella (49) einspringt. Joachim Llambi (61) und Alexander Herrmann (54) komplettieren das Gremium.
Die Folge ist bereits eine Woche vor der TV–Ausstrahlung auf RTL+ im Stream verfügbar, im linearen Fernsehen läuft sie am 8. März um 20:15 Uhr bei VOX.