Laura Wontorra spricht über ihr Ehe-Aus und ihren Kinderwunsch

Laura Wontorra: «Ich bin eine hoffnungslose Romantikerin»

Was dabei zu kurz kam, beschäftigt sie bis heute: das Verlangen nach einer eigenen Familie. «Dieser Wunsch hat sich für mich nicht so früh erfüllt wie für andere Frauen in meinem Alter», gibt die Moderatorin zu. Auf Algorithmen setzt Wontorra bei der Partnersuche nicht. Dating–Apps schliesse sie derzeit kategorisch aus: «Da bin ich altmodisch.» Sie sei eine hoffnungslose Romantikerin, glaube ans Schicksal – und daran, dass das Universum sie schon richtig leiten werde. «Es hat mich da hingebracht, wo ich jetzt bin. Und dann wird es mich auch zu meiner Liebe bringen.»