Laura Wontorra: Ungewöhnlicher Lebenstraum geht in Erfüllung

Das ist ein Lebenstraum von Laura Wontorra

«Ich muss Weihnachten so ein bisschen vorfeiern, weil ich dieses Jahr über Weihnachten [und] Silvester im Urlaub bin», erzählt Wontorra in einem Clip, der bei Instagram veröffentlicht wurde. Doch es geht nicht etwa an den Strand, wie es bei so vielen, die rund um die Feiertage der Kälte entfliehen wollen, beliebt ist. Ganz im Gegenteil sogar. Freudig berichtet Wontorra, was geplant ist: Die Moderatorin macht sich ohne Begleitung auf den Weg in die Antarktis.