Laura Wontorras Hund war «jeden Tag mit am ‹Grill den Henssler›-Set»

Moderatorin Laura Wontorra (34, «Top Dog Germany - Der beste Hund Deutschlands») und ihr Noch-Ehemann, Fussballprofi Simon Zoller (31), haben sich gemeinsam Hund Milo aus dem rumänischen Tierschutz geholt. Seit der Trennung im vergangenen Jahr ist die gebürtige Bremerin «quasi alleinerziehende Hundemama», wie sie es nennt. Was also tun, wenn sie arbeiten muss? Ins Fussballstadion kann sie ihren geliebten Vierbeiner zwar nicht mitnehmen, ans Set beispielsweise der Kochshow «Grill den Henssler» (VOX, ab 23. April) aber schon. Wie angenehm das dann vor Ort für alle Beteiligten ist, erzählt sie im Interview mit spot on news. Dabei schwärmt Laura Wontorra auch von der Initiative «Pets at Work», die Wontorra als Botschafterin unterstützt, und die sich dafür einsetzt, Unternehmen hundefreundlicher zu machen und den Büroalltag mit Hund zu fördern.