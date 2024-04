Lauren Graham kann den Tod von Matthew Perry noch immer kaum glauben

Ein Pickleball–Set und eine lustige Karte

Während der Tour zu ihrem Buch «Have I Told You This Already?» liess sie in Washington, D.C. laut einem Bericht des US–Portals «People» durchblicken, dass sie den Verlust noch lange nicht überwunden hat: «Es ist immer noch kaum zu glauben.» Sie seien zwar nie ein Paar gewesen, doch Perry sei «ein Freund und eine Konstante» in ihrem Leben gewesen. Auch, wenn sie zwischendurch mal nicht so engen Kontakt gehabt hätten, sei er doch irgendwie immer da gewesen. «Er war erst letztes Jahr in mein Leben zurückgekehrt», erklärte sie, bevor sie erzählte, was Perry ihr im März 2023 zum Geburtstag geschenkt hatte. Er habe ihr «ein Pickleball–Set» geschickt. «Er ist ein echter Tennis– und Pickleball–Fan», erklärte sie. Dazu habe er eine Karte mit der Aufschrift «Sei älter» gelegt. Sein Tod sei «ein schrecklicher Verlust».