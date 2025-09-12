Lauren Sánchez glänzt bei Charity-Event

Star–Auflauf beim diesjährigen «Caring for Women Dinner» in New York: An der Benefizveranstaltung für den Kampf gegen Gewalt an Frauen nahmen zahlreiche prominente Damen teil. Darunter etwa Lauren Sánchez (55), Demi Moore (62) und Salma Hayek (59).
Lauren Sánchez zeigte sich dabei knapp drei Monate nach ihrer Hochzeit in einem brautähnlichen Look: Die Ehefrau von Jeff Bezos (61) trug ein cremefarbenes Meerjungfrauenkleid von Schiaparelli mit einem figurbetonten Korsettoberteil und einem schwarzen Rückenteil mit kleiner Schleppe. Sie komplettierte ihren Look mit Schuhen von Jimmy Choo und silbernem Schmuck von Samer Halimeh, darunter eine auffällige Halskette mit passenden Ohrringen.
Das jährliche «Caring for Women Dinner» brachte bereits zum vierten Mal Persönlichkeiten aus Mode, Film und Kultur zusammen, um Spenden für Organisationen zu sammeln, die «geschlechtsspezifische Gewalt bekämpfen und Überlebende und ihre Familien dabei unterstützen, finanzielle Unabhängigkeit zu erlangen», wie die Organisation in einer Pressemitteilung schreibt.
Salma Hayek als Mitveranstalterin
Durch den Abend führten Schauspielerin Salma Hayek mit ihrem Ehemann François–Henri Pinault (63). In die Moderation des Abends eingebunden waren unter anderem auch Demi Moore, Julianne Moore (64) oder Madonna (67).
Weitere prominente Frauen, die den Anlass unterstützten, waren Medienberichten zufolge etwa Oprah Winfrey (71), Dakota Johnson (35), Kirsten Dunst (43), Kim Kardashian (44) oder Linda Evangelista (60). Auch Leonardo DiCaprio (50), Orlando Bloom (48), Adrien Brody (52), Usher (46) oder Tom Brady (48) sollen vor Ort gewesen sein.
Bei einer Auktion wurden laut Mitteilung verschiedene Artikel und Erlebnisse versteigert. Beim letztjährigen «Caring for Women Dinner» kamen 3 Millionen US–Dollar zusammen.