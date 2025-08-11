Lauren Sánchez und Jeff Bezos: Nächste Runde im Familienstreit

Der heftige Familienstreit soll über die Umstände, wie die Beziehung von Bezos und Sánchez 2019 bekannt geworden war, ausgebrochen sein. Michael Sanchéz wird vorgeworfen, damals Textnachrichten an das US–Magazin «National Enquirer» verkauft zu haben. Angeblich soll er auch «nicht jugendfreie Fotos» an das Magazin geleakt haben, war er jedoch bestritt.