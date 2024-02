Laut japanischer Botschaft: Taylor Swift schafft es zum Super Bowl

Die japanische Botschaft schaltet sich ein

Die Befürchtungen, dass Swift es nicht schaffen würde, konnte die Botschaft am Freitag zerschlagen. Sie versicherte in einem Statement via X, vormals Twitter: «Der japanischen Botschaft in den Vereinigten Staaten sind aktuelle Medienberichte bekannt, die sich über die Schritte sorgen, die Taylor Swift unternehmen muss, um nach ihrem Konzert am 10. Februar rechtzeitig von Tokio nach Las Vegas zu reisen, um das Spiel der Kansas City Chiefs im Super Bowl LVIII zu sehen.»