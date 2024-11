Laut Ringo Starr: Barry Keoghan soll ihn in Biopic spielen

Das ist bereits über das mehrteilige Beatles–Biopic bekannt

Das Filmprojekt von Sony Pictures soll aus vier Teilen bestehen, jedem Beatle wird ein Film gewidmet, in dem die Geschichte der Band aus dessen jeweiliger Perspektive erzählt werden soll. Berichten zufolge soll neben Barry Keoghan «Gladiator 2»–Star Paul Mescal (28) die bedeutsame Rolle von Paul McCartney (82) an Land gezogen haben. In die Rolle des 1980 ermordeten John Lennon (1940–1980) soll angeblich «Triangle of Sadness»–Star Harris Dickinson (28) schlüpfen, der an Krebs verstorbene George Harrison (1943–2001) soll demnach von Schauspieler Charlie Rowe (28) verkörpert werden. Eine offizielle Casting–Bestätigung vonseiten der Produktionsfirma gibt es allerdings noch nicht.