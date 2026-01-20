Läuten Tom und Bill Kaulitz eine neue «Wetten, dass..?»-Ära ein?

Tom und Bill Kaulitz (36) sorgen für grosse Wellen in der deutschen Fernsehbranche. Werden die Tokio–Hotel–Musiker wirklich den ZDF–Klassiker «Wetten, dass..?» am 5. Dezember wiederbeleben? Auch wenn die beiden keine ausgebildeten Moderatoren sind, scheint das gar nicht so abwegig. In den vergangenen Jahren haben die gebürtigen Leipziger eifrig an ihrer Karriere auch abseits der Musikbühne gefeilt. Sie bringen zudem beste Kontakte zu nationalen und internationalen Prominenten mit – nicht zuletzt dank Toms berühmter Ehefrau Heidi Klum (52).
ZDF kündigt «grosse Pläne» an
Zu den aktuellen Berichten von «DWDL.de» hält sich der Sender bislang noch bedeckt, dementiert die Pläne aber auch nicht. «Das ZDF und Bill und Tom Kaulitz haben grosse Pläne», heisst es dort am Dienstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur spot on news. Demnächst sollen weitere Details folgen. «Wir geben bald ein Update.» In den sozialen Netzwerken feiern viele Fans die Idee bereits – und trauen den Zwillingen zu, würdige Nachfolger von Thomas Gottschalk (75) zu werden, der den Samstagabendklassiker im November 2023 letztmals moderierte.
Dass sie frischen Wind ins Showbusiness bringen können, haben die 36–Jährigen schon in zahlreichen TV–Formaten bewiesen. Auch einige Preise haben sie dafür schon abgeräumt. Ihr erster grosser Einsatz: 2013 sassen sie in der zehnten Staffel der RTL–Castingshow «Deutschland sucht den Superstar» neben Dieter Bohlen und Culcha–Candela–Frontmann Mateo Jasik in der Jury. Im Mai 2023 starteten sie mit «That's My Jam mit Bill & Tom Kaulitz» dann ihre eigene Musikshow bei RTL. Die Show wurde wegen schlechter Quote allerdings nach nur drei Folgen aus dem Free–TV genommen.
Von «The Voice of Germany» bis «LOL»
Der Quoten–Flop hielt die Kaulitz–Brüder, die seit 2019 auch an Klums «Germany's next Topmodel» mitwirken, jedoch nicht auf. Für die RTL–Sendung wurden sie mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. Und noch im selben Jahr sassen die beiden auf dem Doppelstuhl bei «The Voice of Germany».
2024 mussten sie mit der «Superduper Show» jedoch einen weiteren Karriereknick hinnehmen: Das ProSieben–Format wurde nach nur einer Folge abgesetzt. Aber auch hier liess der nächste Erfolg nicht lange auf sich warten. Mit der ersten Staffel ihrer Netflix–Reality–Show «Kaulitz & Kaulitz» landeten sie 2024 einen Riesenhit und konnten dank ihrer lockeren und lustigen Art endgültig auch viele Nicht–Tokio–Hotel–Fans begeistern. Inzwischen wird bereits die dritte Staffel produziert. Ebenfalls 2024 bewiesen sie ihren Humor im Halloween–Special von «LOL: Last One Laughing» (Prime Video), das sie gewannen.
Auch im Bereich Podcast sind die Brüder erfolgreich. Seit September 2021 berichten sie in «Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood» jede Woche über ihren turbulenten Alltag zwischen ihrer Wahlheimat Los Angeles, Auftritten in aller Welt und privaten Ereignissen. 2023 erhielten sie dafür die 1 Live Krone in der Kategorie «Beste Unterhaltung». Der Preisregen ging für die Zwillinge 2025 weiter: Im September gewannen sie den Deutschen Fernsehpreis für ihre Netflix–Show «Kaulitz & Kaulitz» in der Kategorie «Beste Unterhaltung Reality». Im Oktober folgte der Publikumspreis beim Blauen Panther.
Bereits 2023 brachten sie sich als «Wetten, dass..?»–Nachfolger ins Spiel
Über die Jahre haben sich die Musiker also ein durchaus beachtliches Repertoire im Showbusiness erarbeitet, sodass sie für eine neue «Wetten, dass..?»–Ära einen Mix aus Erfahrung und Frische bieten können. Ähnlich wie Thomas Gottschalk, der ebenfalls lange in den USA lebte, verfügen auch sie über exzellente Kontakte in die internationale Promiwelt. Neben Bekanntschaften aus ihrer mehr als 20–jährigen Karriere öffnete zudem Heidi Klum weitere Türen nach Hollywood.
Und, was auch wichtig für die Belebung des Show–Dinos, ist: Tom und Bill Kaulitz haben offenkundig Lust auf die Aufgabe. Bereits kurz nach Gottschalks letzter «Wetten, dass..?»–Ausgabe 2023 kündigte Tom Kaulitz bei der Vergabe der 1 Live Krone auf der Bühne an: «Ja, es ist wahr. Die Gerüchte stimmen. Bill und ich übernehmen ‹Wetten, dass..?›». Im Podcast schob er dann noch hinterher: «Bis dahin wird viel passieren, wir werden vieles ändern, wir setzen uns mit dem ZDF zusammen.» Es würde sich damit auch ein familiärer Kreis schliessen. Schliesslich startete Heidi Klum 1992 ihre Karriere beim Model–Wettbewerb in Gottschalks Late–Night–Show.