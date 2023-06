Läutet «Indiana Jones» Harrison Fords Karriere-Ende ein?

Sie haben gesagt, dass Indiana Jones in diesem Film fehl am Platz ist. Was meinten Sie damit?

Ford: Ich meinte, dass er im Jahr 1969 eine Person ist, die immer noch daran glaubt, dass wir die Zukunft verstehen werden, wenn wir über die Vergangenheit nachdenken. Jetzt ist er in einer Welt, in der niemand so sehr über die Vergangenheit nachdenken möchte wie über die Zukunft. Und ich denke, Indiana Jones wird erkennen, dass das nicht ausreicht. Das meinte ich mit ‹sich fehl am Platz fühlen›. Er lebt in einer Gesellschaft, mit der er nicht mehr im Einklang steht.