Lavendel-Spritz und mehr: Die beliebtesten Sommer-Cocktails 2024

Zutaten: 50 ml Tequila, 120 ml Grapefruit–Limonade, 15 ml Limettensaft (frisch gepresst), Salz für den Glasrand (optional), Grapefruit– oder Limettenscheibe zur Garnierung, Eiswürfel Zubereitung: Ein Highball–Glas am Rand mit Limettensaft befeuchten und in Salz tauchen, um einen Salzrand zu erzeugen (optional). Das Glas mit Eiswürfeln füllen. Tequila und Limettensaft in das Glas geben. Mit Grapefruit–Limonade auffüllen und gut umrühren. Mit einer Grapefruit– oder Limettenscheibe garnieren.