«Law & Order»-Star Ned Eisenberg an Krebs verstorben

Der US-Schauspieler Ned Eisenberg ist tot. Er verstarb am Sonntag in seinem Haus in New York an seiner Krebserkrankung. Das bestätigten seine Sprecher dem «People»-Magazin. Der «Law & Order»-Star habe demnach unter zweierlei Krebsarten gelitten: einem Gallenblasenkarzinom und einem Augenmelanom. In der Erklärung seiner Frau Patricia heisst es, dass ihr Ehemann «tapfer gegen seine beiden Krebsdiagnosen gekämpft» habe.