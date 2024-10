Lea: «Die Schwere ist genauso Teil von mir wie die Leichtigkeit»

Dieses Mal führen Sie nicht wie bei «Bülowstrasse» mit einer Reise einer Protagonistin durch die Songs, sondern stellen Ihre Erlebnisse und Emotionen in den Mittelpunkt. Wie fühlt es sich für Sie an, den Hörern einen so tiefen Einblick in Ihre Gefühlswelt zu geben?

Lea: Ich liebe es, den Hörenden einen so tiefen Einblick in meine Gefühlswelt zu geben, weil ich das als etwas ganz Wichtiges empfinde. Dass die Musik und die Texte die Menschen so erreichen, als hätten sie das selbst erlebt. Ich habe das Gefühl, Musik hilft und heilt und unterstützt beim Verarbeitungsprozess. Es ist so schön, wenn die Leute sich in meiner Musik wiederfinden und es sich für sie so anfühlt, als hätten sie es selbst geschrieben. Das ist für mich ganz wichtig und deswegen bin ich so persönlich in meinen Songs.