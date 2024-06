Lea Hoppenworth ist die neue «Princess Charming»

Sie steht auf dunkle Haare

An ihre Traumfrau stellt die 30–Jährige, die gerne mit ihrem VW–Bus Roadtrips unternimmt, klare Ansprüche: «Mir ist wichtig, dass die Person genau weiss, was sie will und eine klare Vorstellung vom Leben hat. Zudem darf sie auch gerne frech sein. Das fördert eine lebendige und dynamische Beziehung.» Ganz wichtig sei ihr zudem «emotionale Erreichbarkeit». Auch optisch hat sie Vorlieben. So möge sie den «femininen Typ»: «Ich mag dunkle Haare kombiniert mit hellen Augen. Ich lege auch viel Wert auf die Ausstrahlung, insbesondere auf strahlende Augen und eine offene Haltung.» Promi–Frauen, die sie bewundert, sind etwa Schauspielerin Janina Uhse (34) und «Promi Big Brother»–Kandidatin Paulina Ljubas (27).