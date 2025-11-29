«Leben schon einige Zeit so»: Bushido über Eheprobleme des Paares

Bushido war nicht über Beitrag informiert

Demnach haben sie in beidseitigem Einvernehmen entschlossen, «etwas Abstand zu nehmen, um wieder klarer zu sehen». Im gemeinsamen Gespräch mit der «Bild»–Zeitung enthüllte Rapper Bushido nun, dass er über den Beitrag seiner Ehefrau nicht vorab informiert gewesen sei. «Ich war unterwegs, als Anrufe und SMS reinkamen. Das war schon ein bisschen wow. Da musste ich mich erst mal hinsetzen», so der 47–Jährige wörtlich.