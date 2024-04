«Lebensgefährlich»: Kristina Vogel hatte eine Lungenembolie

«Ein paar Stunden später, und ich wäre tot gewesen»

Auf ihrer Instagramseite berichtete sie am Montagabend (15. April) von dem Drama. Bereits am Freitag sei ihr schlecht geworden, ins Krankenhaus habe sie aber zunächst nicht gewollt. Doch in der Nacht sei es noch schlimmer geworden. «Meine Apple Watch schlug die ganze Zeit Alarm. Der Ruhepuls war zu hoch. 120!» Gegenüber «Bild» schilderte sie ausführlicher: «Ich hatte Atemnot und dachte, ich ersticke. Ich hatte Schmerzen über dem Brustkorb. Ich lag zwei Stunden nur da, aber ich hatte immer noch Puls 120. Die Schmerzen wurden immer schlimmer. Der Brustkorb hat zugemacht, die Schulter, der Nacken taten immens weh. Die Lungen waren komplett zu. Ein paar Stunden später, und ich wäre tot gewesen.» Ihr Freund Michael Seidenbecher (39) habe sie dann in die Klinik gebracht.