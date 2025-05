Lebensmittel retten und Geld sparen: Fünf einfache Tipps

«Too Good To Go» – lohnt sich das?

Mehr kulinarische Vielfalt in den Tüten gibt es etwa bei «Too Good To Go». Das Unternehmen hinter der App arbeitet mit zahlreichen Supermärkten, Bäckereien, Imbissständen und Restaurants zusammen, die am Ende des Tages nicht verkaufte Ware in Überraschungstüten packen. Diese kann man dann über die App reservieren und vor Ort abholen. Der Preis der Tüten variiert je nach Inhalt, Anbieter und Zeitpunkt der Reservierung. In der App wird oft eine Ersparnis von 60 Prozent versprochen. Ähnlich wie bei den Rettertüten von Lidl und Kaufland kauft man aber auch bei «Too Good To Go» quasi die Katze im Sack. Zudem ist man an oftmals enge Zeitfenster gebunden, in denen die Tüte abgeholt werden kann.