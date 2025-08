Leblos in Auto gefunden: Schauspieler Young-kyu Song ist tot

Young–kyu Song ist tot. Wie «Variety» berichtet, wurde der südkoreanische Schauspieler leblos in einem geparkten Auto aufgefunden. Ein Bekannter soll den Darsteller am Montagmorgen (4. August) gegen acht Uhr in der Stadt Yongin nahe Seoul entdeckt haben. Die Polizei erkannte keine Hinweise auf Fremdeinwirkung. Einen Abschiedsbrief fand sie nicht. Young–kyu Song wurde 55 Jahre alt.