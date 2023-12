Lecker, gesund und immer mehr Auswahl: Der Siegeszug veganer Produkte

Butter und Milch sind schon lange nicht mehr unbedingt von Tieren

Pflanzliche Butteralternativen sind gerade in Deutschland eigentlich seit Jahrzehnten selbstverständlich. Immerhin wurde die erste rein pflanzliche Margarine in Deutschland hergestellt, 1952 in Hamburg. Seither ist jedoch viel passiert und neben Margarine–Varianten wie Rama, Deli Reform und Co. gibt es auch immer mehr Anbieter, die die klassische Butter in Bezug auf Konsistenz sowie das Brat– und Kochverhalten ersetzen. Und auch geschmacklich kommen die veganen Varianten ihrem tierischen Original immer näher. Die Marke Eleplant wirbt zum Beispiel mit dem natürlich buttrigen Geschmack, den eine Rezeptur aus Kokosfett, Rapsöl, Kakaofett und Haferdrink gewährleisten soll. Ausserdem verzichtet die Marke auf Konservierungsstoffe und Palmöl, das aufgrund des grossen Flächenbedarfs der Plantagen im Regenwald in der Kritik steht, und verursacht laut Herstellerangaben insgesamt nur einen halb so hohen CO2–Fussabdruck wie Butter. Die Anwendungsgebiete der pflanzlichen Butteralternativen sind so vielseitig wie beim tierischen Pendant und reichen vom Frühstückstoast bis hin zum Kochen, Braten und Backen.