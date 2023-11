Lederrock in Midilänge? Extravagant, aber stylisch!

Leder in allen Varianten ist in der Übergangszeit von Sommer auf Winter stets ein begehrtes Material. Neben Jacken und Hosen kommen diese Saison aber auch Röcke vermehrt zum Einsatz, vor allem in Midilänge. Wie man das It–Piece stylt, zeigen uns Modestars wie Caro Daur (28) oder Chiara Ferragni (36).