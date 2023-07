«Legend of Wacken»: Ist das Kult-Festival wirklich so entstanden?

«Alle feiern das, alle wollen mitmachen und unterstützen das. Niemand beschwert sich, aber es ist jetzt auch schön, wieder Ruhe zu haben», sagte eine Anwohnerin über das Wacken-Festival dem NDR. Wie erklären Sie sich diese beeindruckende Zustimmung?

Manthei: Eine schwarze, betrunkene Metal-Horde überfällt ein kleines, beschauliches Dorf mit ohrenbetäubender Teufelsmusik. Die armen Bewohner! So, oder so ähnlich denken wahrscheinlich viele Leute über das W.O.A. Wer aber mitbekommt, mit was für einer Freundlichkeit die Gäste sich bei den Wackenern für deren Unterstützung und Toleranz bedanken, mit welcher Höflichkeit aufeinander Rücksicht genommen wird und mit welchem Glanz in den Augen der ein oder andere «Normalbürger» aus Wacken sich mittlerweile dieses Happening herbeisehnt - der unterstreicht dieses Statement voll und ganz. Und die Ruhe nach dem Sturm tut nicht nur den Wackenern, sondern auch allen Metalheads bestimmt gut.