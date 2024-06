«Legendär»: «Vogue»-Cover mit Margot Friedländer wird gefeiert

Margot Friedländer wurde 1921 in Berlin geboren. Ihre Familie wurde im Konzentrationslager Auschwitz ermordet. Sie selbst lebte zunächst in verschiedenen Verstecken, wurde 1944 verhaftet und in das Konzentrationslager Theresienstadt gebracht. Dort traf sie ihren späteren Ehemann Adolf Friedländer wieder, den sie zuvor in Berlin kennengelernt hatte. Gemeinsam überlebten sie den Holocaust und gingen 1946 nach New York.