Legendäre Birkin Bag von Jane Birkin wird versteigert!

Eine Handtasche, die Modegeschichte schrieb, steht vor ihrem grossen Auftritt in einem Auktionshaus. Am 10. Juli versteigert Sotheby's in Paris die originale Hermès Birkin Bag – jenes Modell, das als Vorlage für das wohl begehrteste Luxusaccessoire der Modewelt dient. Ein echter Coup für Sammler und Fashion–Fans.