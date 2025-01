Legendäre Weisswurstparty: Volks-Rock‹n›Roller trifft auf Terminator

Bereits zum 32. Mal hat das Bio– und Wellnessresort Stanglwirt in Going am Wilden Kaiser zu seiner legendären Weisswurstparty geladen. Insgesamt 2.800 Gäste feierten am Freitagabend am Rande des Hahnenkamm–Rennens in Kitzbühel. Unter ihnen etwa der «Terminator» Arnold Schwarzenegger (77), der «die beste und grösste Weisswurstparty der Welt» gemeinsam mit Bodybuilder Ralf Möller (66), Musiker Peter Maffay (75) sowie dem Schauspielerpaar Matthias Schweighöfer (43) und Ruby O. Fee (28) eröffnete.