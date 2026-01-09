Legendärer Rennfahrer Hans Herrmann stirbt mit 97 Jahren

Für Porsche fuhr er auch bei dem grössten Erfolg seiner Karriere. Im Jahr 1970 gewann Herrmann mit dem Briten Richard Attwood (85) die 24 Stunden von Le Mans. «Wenn ich diesmal gewinne, höre ich auf», soll er laut «SZ» vor dem Rennen seiner Frau versprochen haben. «Ausserdem war es der erste Gesamtsieg für Porsche – und es war mein letztes Rennen», blickte Herrmann laut der Mitteilung später zurück. Er habe über die Jahre zu viele Freunde verloren und ihm sei klar gewesen: «Es kann ja nicht sein, dass ausgerechnet ich so viel Glück habe, und irgendwann ist diese Phase vielleicht zu Ende.»