«Legende», «Mentor», «Titan»: Stars trauern um Quincy Jones

Michael Caine trauert um «astrologischen Zwilling»

Michael Caine (91) feiert seinen «astrologischen Zwilling» als «Titanen in der Musikwelt». Der Schauspieler und der Musiker kamen beide am 14. März 1933 zur Welt. «Er war ein wunderbarer und einzigartiger Mensch, ich hatte das Glück, ihn gekannt zu haben», schrieb Michael Caine auf X. Die beiden Stars lernten sich am Set von «Charlie staubt Millionen ab» (1969) kennen. Caine spielte in «The Italian Job» (Originaltitel) die Hauptrolle, Quincy Jones schrieb die Musik.