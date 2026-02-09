Leggings sind zurück: 2026 stylen wir sie ganz neu

Dem Outfit Dimension verleihen

Grundsätzlich gilt: Die Leggings sollte in neutralen Tönen wie Schwarz, Mocha oder Champagner gehalten sein, um den eleganten City–Chic zu vermitteln. Da die Hosen sportlich wirken, muss das Top besonders chic ausfallen. Blusen mit Trompetenärmeln, transparente Spitzentops oder kantige Blazer passen gut zu engen Leggings. Auch die beliebten Funnel–Neck–Jackets sind ein guter Gegenspieler. Layering verleiht dem Look ebenfalls mehr Dimension. Das gelingt zum Beispiel mit einem Kaschmir–Pullover, einer Hemdbluse und einem Mantel. Stiefel sind dazu ein Muss.