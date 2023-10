Legion Go: Neues Handheld zwischen Steamdeck, Switch und Rog Ally

Die hierfür notwendige Power steckt in einer Batterie mit 49,2 Wh Kapazität. Angaben dazu, wie lange das für mobiles Gaming ausreicht, macht der Hersteller keine, teilt aber mit, dass sich der Akku in 80 Minuten von null auf hundert laden lasse. Die Gründe hierfür sind nachvollziehbar, denn die Laufleistung eines mobilen PCs wie der Legion Go hängt von vielen Faktoren ab: der Helligkeit des Displays, der Anzahl der laufenden Anwendungen, den grafischen Einstellungen etc. Einen Indikator für den Betrieb unter Volllast gibt jedoch die Konkurrenz: Das mit vergleichbarer Hardware ausgestattete Rog Ally von Asus bringt es bei voller Systemauslastung auf etwa 45 Minuten Laufzeit, bevor es wieder an die Steckdose muss.