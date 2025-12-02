Lego-Trump und blaue Schmetterlinge: Die Weihnachtsdeko im Weissen Haus

Hauptbaum musste umziehen

Der offizielle Weihnachtsbaum des Weissen Hauses, der in der vergangenen Woche mit einer Pferdekutsche angekarrt wurde, steht dieses Jahr erstmals im Blue Room statt wie üblich im Ostflügel. Präsident Trump lässt diesen nämlich derzeit abreissen, um dort einen grossen Ballsaal zu errichten. Die Edeltanne – eine Concolor–Fichte aus Sidney, Michigan – ehrt die sogenannten Gold Star Families, also Angehörige von im Dienst gefallenen Soldaten. Goldene Sterne und Ornamente, die den offiziellen Vogel und die Blume jedes US–Bundesstaates zeigen, schmücken den Baum.