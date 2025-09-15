Leiche von Laura Dahlmeier wird doch nicht geborgen

Schon damals war eine Bergung aufgrund der schwierigen Bedingungen nicht möglich. Ihr Management teilte nach ihrem Tod mit: «Es war Laura Dahlmeiers ausdrücklicher und niedergeschriebener Wille, dass in einem Fall wie diesem niemand sein Leben riskieren darf, um sie zu bergen. Ihr Wunsch war es, ihren Leichnam in diesem Fall am Berg zurückzulassen. Dies ist auch im Sinne der Angehörigen.» Auch Thomas Huber sagte damals: «Als erfahrene Bergsteiger haben wir uns entschieden, sie soll bleiben. Weil es ihr Wunsch war.»