«Leichte Verbesserung»: Vatikan gibt Gesundheitsupdate zum Papst

Papst Franziskus wurde am vergangenen Freitag mit einer Atemwegsinfektion in die Gemelli–Klinik in Rom eingeliefert. Der Argentinier soll besonders anfällig für Lungeninfektionen sein, nachdem er als junger Erwachsener eine Rippenfellentzündung hatte. Zuletzt hiess es, er habe eine «ruhige Nacht» auf Mittwoch verbracht.