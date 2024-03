«Leider kein echter Drache»: Jella Haase über «Chantal im Märchenland»

Sie haben gerade erwähnt, dass Sie im fertigen Film auf einem Drachen reiten. War das auch ein besonderer Drehtag oder merkt man das während der Produktion gar nicht so?

Haase: Doch, das war einer meiner liebsten Drehtage. Leider war es kein echter Drache (lacht). Aber die Jungs aus dem Stunt Department haben sich richtig viel Mühe gegeben. Die haben echt eine Installation gebaut. Das war wie so eine lange Wippe. An einem Ende waren Gewichte, da hingen die Jungs dran und haben den Drachen gespielt. Am anderen Ende bin ich in der Luft geschwebt, da sass ich eben drauf – auf so einem gebauten Drachen. Das ging dann richtig weit hoch. Es war wie so ein Kran.