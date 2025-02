Leighton Meester spielt in zweiter Staffel von «Nobody Wants This» mit

Seit 2014 verheiratet

Leighton Meester ist vor allem durch ihre Rolle der Blair Waldorf in der Serie «Gossip Girl» bekannt. Seitdem war sie in verschiedensten Serien und Filmen zu sehen. Die Schauspielerin ist seit 2014 mit Adam Brody verheiratet, den sie 2010 am Set des Films «The Oranges» kennenlernte. Die beiden haben eine 2015 geborene Tochter und einen 2020 geborenen Sohn. Im Januar 2025 verlor die Familie ihr Haus in den verheerenden Bränden in Los Angeles.