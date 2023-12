Leighton Meester verzaubert in romantischem Kleid mit Rosen-Detail

Als «Lady in Red» strahlte Leighton Meester (37) mit ihrem besonderen Satinkleid im Blitzlichtgewitter um die Wette. Zur «Winter Wonderland Holiday Party» von Amazon Prime Video und Freevee erschien die Schauspielerin in einem tief ausgeschnittenen, roten Kleid mit grosser Rosen–Applikation unterhalb des Dekolletés. Damit liegt die 37–Jährige voll im Trend, denn Blumen–Details an Kleidern und Co. waren in diesem Jahr der Hingucker schlechthin.