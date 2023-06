Leinen: Darum ist der Stoff im Sommer ein Must-have

Der zweite grosse Trend sind Leinen-Kleider in jeglicher Form. Besonders angesagt sind Kleider in hellen Farben wie Weiss, Beige oder Cremefarben. Aber auch Leinenkleider in der leuchtenden Trendfarbe Pink beziehungsweise dem Farbton «Viva Magenta» sind absolute Mode-Highlights in diesem Sommer. Wer zum Beispiel ein weisses Leinen-Minikleid mit Häkelhut und Turnschuhen für einen Ausflug zum nächsten Badesee oder für einen City-Trip kombiniert, sorgt für einen herrlichen Stilbruch zwischen lässig und elegant.